نصار: هذا المؤتمر يفتح آفاقاً واسعة للسياحة

دعا وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار “الجميع إلى التعاون لإنجاح “المؤتمر السياحي اللبناني العربي” والذي سيقام في لبنان”، مشيراً الى أن وزارة السياحة تعمل على التحضير له بالشراكة مع القطاع الخاص وبالتنسيق مع المنظمة العربية للسياحة في جامعة الدول العربية، والذي من المتوقع أن يفتح آفاقاً واسعة للسياحة اللبنانية، كما لعودة الأشقاء العرب إلى بلدهم الثاني لبنان.

وأصدر نصّار بيانا بعيد فوز حملة وزارة السياحة لصيف ٢٠٢٢ “أهلا بهالطلّة” بجائزة بورصة برلين للسياحة ITB كأفضل حملة ترويجية عربية، توجه فيه بالشكر الى كل وسائل الإعلام اللبنانية وخص بالذكر المؤسسة اللبنانية للارسال التي لعبت دورا اساسيا بالترويج للحملة كما غالبية وسائل الاعلام المحلية والعربية والغربية على دعمها، منوها في هذا الاطار بالدور الاساسي الذي لعبه الإتحاد العربي للإعلام السياحي.

وشدد نصار على أن هذا النجاح الذي يرفع اليوم اسم لبنان عالميا ما كان ليتحقق لولا تكاتف وجهود الكثيرين، وفي مقدمتهم شركة TBWAوالقيمين عليها و LiveLoveLebanon وMEA اضافة الى رؤساء المصالح والدوائر والموظفين في وزارة السياحة، كما شركات الإعلان في لبنان وكل من ساهم في وضع لوحة إعلانية أو شارك بالحملة ودعمها مادياً ومعنوياً،وقال: بفضلكم جميعاً اسم لبنان يعود من باب السياحة إلى العالمية.

وقال: “هذا الفوز الكبير لا يزيدنا إلاّ إصراراً وعزيمة على المضي بالاهداف التي وضعناها في سلم الاولويات وبما خططنا له منذ استلامنا وزارة السياحة، والعمل على الرغم من الظروف الصعبة، على كل ما من شأنه إبراز لبنان بأجمل صوره، وإعلاء اسمه في المحافل الدولية والعربية وتسليط الضوء عليه كمقصد للسياح من مختلف الدول، وللمنتشرين اللبنانيين الذين يشكلون شريانا حيويا لوطنهم الام عبر بلاد الانتشار نظرا لجهودهم بمساعدة عوائلهم ما يخدم الإقتصاد الوطني ويساعد وطنهم على الصمود والبقاء”.