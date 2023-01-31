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نصيحة من شامل روكز لقائد الجيش!

منذ 20 دقيقة
آخر تحديث: 31 - يناير - 2023 10:11 مساءً
شامل روكز

شامل روكز

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رأى النائب السابق العميد شامل روكز، أن “الموقف المناسب لقائد الجيش هو البقاء في قيادة الجيش وما يحصل اليوم لحرق اسمه وبرقبته كل مؤسسات الدولة ومن يهاجمه يستهدف المؤسسة العسكرية”،

ولفت روكز في حديث عبر “الجديد” الى أن “الولايات المتحدة وفرنسا بالمبدأ أقرب لقائد الجيش إذا ترشح للرئاسة وتجربة العماد ميشال عون في الرئاسة لم تنجح”.

وأضاف روكز “المجموعة التي كانت حول الرئيس ميشال عون هي من أفشلته، وجبران باسيل (رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل) لعب دوراً سلبياً بإثارة المشاكل مع الجميع وخرب البلد”.

وأشار روكز إلى وجود خلافات داخل تكتل لبنان القوي واستقالات في التيار الوطني الحر بسبب هجوم جبران باسيل على قائد الجيش.

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