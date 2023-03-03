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نصّار: سنرشّح كفردبيان وفاريا لاختيارها "عاصمة السياحة العربيّة الشتويّة"

منذ 32 دقيقة
جولة لنصّار على مراكز التزلّج في كفردبيان

جولة لنصّار على مراكز التزلّج في كفردبيان

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أعلن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصّار، أنّه بصدد ترشيح منطقة “كفردبيان” (فقرا وعيون السيمان) وفاريا، بالتعاون والتنسيق مع المنظمة العربية للسياحة لاختيارها “عاصمة السياحة العربية الشتوية” بالتزامن مع المؤتمر السياحي اللبناني العربي بنسخته الأولى المنوي انعقاده في الربيع المقبل في لبنان بدعوة من وزارة السياحة، قائلاً: “سنعمل بشغف وأمل ولن نيأس من حبّ الوطن، لأنّه لبنان الرسالة”!

كلام نصار جاء خلال جولة قام بها في في مركزي التزلّج (فقرا والمزار) في كفردبيان، ضمن حملة “عيدا عالشتوية”
و Lebanon Snow Festival التي أطلقتهما وزارة السياحة.

وقال نصّار بعد الجولة: “تأكدت أن في لبنان سرٌّ لا يُكشف ولا يُعرف ولا يُفسّر، سرّ هذا السحر الذي يُشعرك بالأمل رغم الألم وبالفرح رغم الحزن على الأوضاع وصعوبتها، تلتمس من الناس محبّة للوطن، فتحدثتُ إلى ابن الجنوب والشمال والبقاع والجبل وبيروت، كما إلى سيّاح أجانب ومغتربين لبنانيين، ولم أرى إلاّ الأمل بعودة هذا الوطن كما نحب”.

وأضاف متوجّهاً إلى جميع الأفرقاء السياسيين: “للإسراع في انتخاب رئيس للبلاد يجنّبنا المزيد من التوتر والإنقسام والإحتقان، فالسياحة ترتكز على السياسة، وحين تكون السياسة والوضع السياسي مستقراً، نشهد أفضل المواسم السياحية والصيف الماضي شاهد على ذلك”، مشيراً إلى أننا “نسعى بكل ما أوتينا من عزم وقوة لوضع لبنان على الخريطة السياحية العربية والعالمية، وهذا يحتاج إلى الأمن والإستقرار والطمأنينة للسائح والمغترب”.

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