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نظار التعليم المسائي يهددون بالتوقف عن العمل في حال تجاهل مطالبهم

منذ 34 دقيقة
مدراس

مدراس

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رأت لجنة نظار التعليم المسائي، مع بدء العام الدراسي للتعليم المسائي، أن الوضع المذري لسعر حصة الناظر ما زال قائما واصبح الناظر الحلقة الاضعف في التعليم الذي ما زالت تحتسب حصته بـ١٣٥٠٠ل. ل ما يعادل دولار ونصف .

وأوضحت في بيان أن وحدة التعليم الشامل لا زالت تفرض هذه القيمة مع ما يرافقها من شروط تؤدي الى تدني قيمتها في حال تغيب التلاميذ، وعدم وضوح كيفية احتسابها في ظل قسمة الصف بسبب جائحة كورونا.

وتابع أعلنت اللجنة: ” وبناء لذلك انتفض النظار وبدأوا تحركاتهم على جميع الاصعدة واضعين امامهم خطة للتوقف عن العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وهذه اهم بنودها:

– تحسين سعر الحصة بما يناسب وضع الليرة والاقتصاد وقيمة عملنا وتعبنا
أي ما كانت تعادل حصتنا بالدولار ودفعها بسعر المنصة على 3900 ل ل لكل دولار، لان الاموال تدفع بالدولار.

– عدم ربط عدد وقيمة الحصص بعدد الطلاب المتغيبين والحاضرين وربطها فقط بالمسجلين.

– توضيح موثق فيما خص احتساب الحصص الافتراضية والحضورية بسبب تقسيم التلاميذ إلى مجموعات أي الحصة كاملة او نصف أجر.

– فتح مجال حصص لـ ٢٥ حصة لمن اراد ذلك وعدم ربطها بعدد حصص قبل الظهر.

– الدفع بمهلة زمنية محددة اقصاها شهر لاتعابنا بعد توقيعها وتسليمها”.

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