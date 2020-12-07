نعمة افرام: لن نتمكن من العيش كما كنّا نعيش قبل الـ2043.. الّا اذا

اعتبر النائب المستقيل نعمة افرام، أن النزف المالي الحاصل في لبنان منذ 15 عاما، كارثي، مشيرا الى أن حوالي 180 هدرت اذ اعطيت من دولارات الناس الـ”fresh” للدولة لتحرقها، وأعطي مكانها للناس “لولار”.

ورأى افرام في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي أي”، أن “اللبنانيين تعرضوا للغش حيث أن المصارف كانت تأخذ الدولار من المغترب اللبناني وتعطيه للدولة لتبذّره وتقول للمودع “أموالك عندي””.

وتابع: “الطبقة السياسية اللبنانية ارتكبت جريمة بحق الناس”، مضيفا: “بتّ استحي من صيت اللبناني في العالم اليوم اذ حوّلونا الى “شحّادين وكذّابين”.

وفي اطار الحديث عن موضوع البطاقة التموينية، قال افرام: “اريد ان تكون البطاقة التموينية عمل البنك الدولي لا الدولة اللبنانية لأن السلطة من الممكن ان تستثمرها في السياسة”. وتابع: ” أخشى على البطاقة من الابتزاز والتسييس حيث أنّ الطبقة السياسية دمّرت إدارة الدولة لإعطاء خدمات انتقائية تخدمها سياسياً”.

وأضاف: “إن لم نذهب باتجاه البطاقة التموينية بسرعة كبيرة لن يتمكن اللبنانيون من التحمل اكثر فـ70% من الشعب اللبناني باتوا في عداد “الفقراء الجدد”، مشيرا الى أن الغضب سيغيّر الشارع في مدّة اقصاها شهرين “. وتابع: ” يجب أن يصار إلى تنظيم واضح وهادف للانتقال من الغضب في النفوس إلى مشروع تغييري للوصول إلى لبنان الجديد”.

واعتبر أن “مصرف لبنان كان يشتري الوقت”، قائلا: “كنا نشتري الوقت بـ5% فوائد وبتنا نشتريه بـ20 % فوائد”.

وقال: “لبنان القديم خلص وللأسف مضطرون أن نبني لبنان الجديد “تحت الشتي””.

وتابع: “في شركة لأستدين أقوم بمئات عمليات التدقيق.. في حين ان مجلس النواب كان يصدر “يوروبوند” في 5 دقائق!”.

ورأى أن” الطبقة التي حكمتنا دمّرتنا وسرقت مستقبل أبنائنا”، قائلا:”ليس قبل 2043 سنتمكن من العيش كما كنّا نعيش، الّا إذا قمنا بتغيير حقيقي في طريقة العيش وإدارة الدولة”.

في موضوع ترسيم الحدود، قال افرام: “يجب أن نكون عمليين ونقرأ الواقع وأمام عيوننا ناس تموت من الجوع وبلاد تدخل الى المجهول ويجب أن نفكّر كأمّ الصبي”.

ورأى أن هناك خيبة أمل عربية من لبنان فالعرب لاحظوا أن اللبنانيين لا يعرفون التصرف لمصلحة بلادهم.

واعتبر أن “ادارة الشعب اللبناني اصعب من ادارة غير شعوب فهو شعب يسافر سريعا ولا يمكن التعامل معه على اساس “كول وشراب ونام بس””، لافتا الى التراجع الحاصل في القطاعات التعليمية والاستشفائية: “بين 15% من الاطباء والممرضين تركوا لبنان الى غير رجعة”.

وقال: “ما أخذنا 500 سنة لنبنيه طيّروه لنا في سنة واحدة”.

واشار الى أن التدقيق الجنائي تأخّر وكان يجب أن يحصل قبل 10 سنوات، معتبرا أنه يحتاج الى قانون، وقال: “يجب اقرار قانون الكابيتال كونترول ويجب بدء التدقيق توازيا بين مصرف لبنان ووزارة المالية والكهرباء”.

ورأى أنه “إن سقط شخص في التدقيق الجنائي تسقط المنظومة كلّها لأن واحدا يعرف الباقين ماذا فعلوا، وأحد لن يرضى بأن يسقط وحيدا”.

واشار الى ان غلطتان مميتتان ارتكبتا، الأولى من خلال عدم اقرار الكابيتال كونترول والثانية التأخر كثيراً بترشيد الدعم ما كلّفنا 4 أو 5 مليارات دولار”.

ولفت افرام الى أن “على اللبنانيين ان يكونوا فخورين أن البلد الوحيد الذي تمكّن من صناعة ماكينات تنفّس اصطناعي هو لبنان ولكن الى حدّ هذه اللحظة منذ 3 اشهر لم تشتر الدولة اللبنانية من لبنان الات التنفس منّا في لبنان بل تستورد في حين ان المستشفيات تشتريها من لبنان واطالب بتحقيق في الأمر والجودة مضمونة”.

وعن الحكومة السابقة قال: “حكومة حسان دياب قامت بعمل كبير ولكن “شو انعطى الها”؟”.

وعن التأخر بتشكيل حكومة جديدة قال: “ان استمرّت الامور هكذا سيصبح السياسيون شياطين الـ100 سنة المقبلة بدلا من أن يكونوا الاباء المؤسسين للـ100 سنة المقبلة”.

ودعا الى تشكيل حكومة غدا من دون قيد او شرط لطالما أن المجتمع الدولي لا يزال يقبل.

وعبّر عن قلقه من السعي لتأخير الانتخابات النيابية، قائلا: “لا اظنّ ان الناس قد تقبل ونطالب بانتخابات مبكرة”.