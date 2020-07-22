نعمة: وجود مشكلة في مستودعات دجاج لا يعني أن الدجاج كله في لبنان فاسد

أشار وزير الإقتصاد والتجارة ​راوول نعمه​ إلى أن “الوزارة طلبت من ​القضاء​ أن يرسل لائحة بالمحلات التي اشترت ​الدجاج​ الفاسد الذي تم اكتشافه أمس، وبالفعل حصلنا على تلك القائمة، واتصلنا بالمتاجر لتلف ال​بضائع​ وهناك أكثر من 30 محلا اشترى منها، وسنذهب غدا إلى تلك المتاجر للكشف ما إذا كانوا أتلفوها فعلا”.

وأوضح نعمه في حديث تلفزيوني أنه “نحن كوزارة إقتصاد نتأكد من الجودة بالمتاجر، ونأخذذ عينات من المتاجر للتأكد من الجودة، وإذا كانت في ​المصنع​ فليست من صلاحياتنا، إما تكون من صلاحية ​وزارة الصناعة​ أو من ​الزراعة​ بحسب المنتج، وعندما تأتي معلومات دقيقة نتحرك على موجبها، وبهذه الحالة التي حصلت أمس، تواصلنا مع القضاء وتحركنا بموجب المعطيات”.

وأشار ردا على سؤال، إلى أن ​وزارة الإقتصاد​ تأخذ عينات من المنتجات الموجودة بالمتاجر، ونسحب البضائع الفاسدة إن وجدت، وكل العينات التي أخذناها على الدجاج سابقا لم تظهر دجاجا غير صالح للإستهلاك”.

واعتبر أن “العروض الخاصة ليست على أساس بضائع فاسدة أو غير فاسدة، بل على أساس الدعم من مصرف ​لبنان​، وهي تخفض الأسعار لغاية 60% ونحن نذهب للمتاجر ونتأكد من البضائع والسعر ونحن نتصل بالمستورد ونتأكد من إيصال هذه البضائع إلى جميع الأراضي اللبنانية”.

واعتبر الوزير نعمه أن “وجود مشكلة في مستودعات دجاج لا يعني أن الدجاج كله في لبنان فاسد”، وقال: “وعموما يجب أن نحذر، وسنرى ما يقوله القضاء نحن نزوده بالمعلومات والإثباتات والمهمة للقضاء”.