الخميس 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
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نفذ عمليات سلب وسرقة بطريقة احتيالية... فوقع بقبضة الأمن

منذ 6 دقائق
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف: م. ع. (مواليد عام 1991، لبناني )الذي أقدم على عمليات سلب وسرقة عدّة بطريقة احتيالية، من خلال إعلان نشره على تطبيق “فايسبوك” يوهم ضحاياه ببيع دولارات مجمدة في ليبيا -التي لا وجود لها أصلا – بنصف ثمنها، ليقوم بالاستيلاء على الدولارات الصحيحة من الضحايا ويعطيهم ظرفا يحتوي على أوراقٍ، ثم يلوذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

كما قام، بالاشتراك مع آخرين، بسلب لوازم الطاقة الشمسية من أشخاص يعملون في هذا المجال، وذلك بعد استدراجهم.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائية، أو الاتصال على أحد الرقمين: 921115-05 أو 922173-05 تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

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