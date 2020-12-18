نفق سليم سلام خارج الخدمة في هذا التوقيت

أعلنت المديريـة العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة في بلاغ, أنه “إعتباراً من الساعة 22.00 من مساء اليوم الجمعة 18-12-2020 ولغاية الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال تنظيف جدران المسلك الغربي من نفق سليم سلام، (المتّجه من رياض الصلح نحو المدينة الرياضية)”.

وقالت: “ستؤدي هذه الأعمال إلى منع المرور على المسلك المذكور، طيلة فترة الأشغال، وتحويل السير إلى جانب النفق”.

أضافت, “يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.