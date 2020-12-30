برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

نفق لبنان المظلم!

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 30 - ديسمبر - 2020 1:14 مساءً
نفق لبنان المظلم!

نفق لبنان المظلم!

A A A
طباعة المقال

دخل لبنان في أتون نفق مظلم لا أحد يعلم نهايته، أزمات اقتصادية ونقدية بالجملة، سعر صرف الدولار وصل إلى ارقام خيالية، يكاد لا يخلو بيت من البطالة، المجاعة بدأت، الفقر في نسب لم يشهدها لبنان من قبل، رفع الدعم بات مؤكداً… اللبنانيون مهددون بالعتمة وفقدان الدواء وعدم القدرة على شراء المواد الغذائية والطبابة والاستشفاء.

الانكماش الاقتصادي وارتفاع الدين العام والعجز المالي هو نتاج تراكمات لنظام سياسي فاسد ولنهج اقتصادي ريعي غير منتج، وقد ظهر فشل النموذج الاقتصادي اللبناني في مواجهة التحديات بل وفي الوقاية من الأزمات، لاسيما مع وجود طبقة سياسية همهّا فقط تعبئة جيوبها حتى وصل بها الامر الى افراغ خزينة الدولة عن “بكرة ابيها”.

نفق لبنان المظلم!

نفق لبنان المظلم!

    المزيد من أخبار لبنان

    الفساد الوزاري في لبنان
    المسؤولون “يتناهشون” الوزارات… واللبنانيون يدفعون ثمن المحاصصات!
    انفجار الطريق الجديدة
    صدور الحكم في انفجار مستودع الطريق الجديدة
    اللواء عباس ابراهيم
    اللواء ابراهيم: الأمن مضبوط والفقر كافر!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    تفاصيل صادمة عن أرض يأجوج ومأجوج
    تفاصيل صادمة.. هل يكون هذا المكان حقاً هو أرض يأجوج ومأجوج؟!
    القرض الحسن
    “القرض الفخ”… بوابة “حزب الله” لجني المليارات
    ماهر الاسد
    ماهر الأسد وشى بـ”كبتاغون” حزب الله للسلطات الايطالية