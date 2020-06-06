نقابات العمال: اليوم هو بداية التحركات لإسقاط الحكومة

اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، في بيان اليوم، أن

“ثورة 17 تشرين ملك الشعب ولا قيادة لها. ثورة لن تهدأ قبل سقوط هذا النظام المافيوي وأتباعه الفاسدين. ثورة قائدها كل لبناني حر شريف، وكل ما يحكى عن انقسام أو تأليف قيادة، مشبوه ومرفوض لأن قوة الثورة بتنوع نسيج ثوارها”.

ولفت إلى أن “تحرك 6/6 انطلق في الشكل بشعارات وعناوين عدة، لكنه في المضمون موحد وواحد في اتجاه إسقاط هذه المنظومة الفاسدة. نعم هناك اختلاف على ترتيب المطالب، لكننا جميعا نتفق على تحقيق هذه المطالب”.

وشدد على أن “اليوم هو بداية لسلسلة تحركات ستسعى الى إسقاط الحكومة، بعد انكشاف عجزها وإخفاقها في حماية الاستقرار الاجتماعي واستمرارها في نهج المحاصصة وخضوعها المطلق لإمرة أحزاب وتيارات تتناتش قرارها وتتقاسم سلطتها”.

وأعلن “تأييد الاتحاد لتحرك 6/6″، ودعا جميع اللبنانيين إلى “المشاركة في التظاهرة في ساحة الشهداء لتأكيد أهداف الثورة وانطلاق تحركاتها الوطنية الهادفة الى التغيير والإصلاح والمحاسبة”.