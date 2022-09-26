نقابات العمال واللقاء التشاوري النقابي شاركا في الاعتصام أمام مجلس النواب

شارك الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين FENASOL””و”اللقاء التشاوري النقابي الشعبي” في الاعتصام الذي جرى امام مجلس النواب رفضاً للموازنة وما تتضمنه من رسوم وضرائب غير مباشرة ومن تنازلات أمام إملاءات صندوق النقد الدولي ورفضا للإفقار والتجويع.

ووجه رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله خلال الاعتصام رسالة الى “السلطة الناهبة التي أفقرت الشعب و أوصلته إلى تحت الحضيض، متضامناً معهم لرفع الصوت الى جانب القوى الأخرى من متقاعدين ومُعلمين ومتضررين ومستأجرين وعمال ومعطلين عن العمل. وتضامناً مع الناس الذين يغرقون في البحر من أجل الهجرة بسبب السلطة الفاسدة التي أوصلت الشعب الى أن يفضل الموت غرقاً بدلا من ان يعيش في داخل هذا النظام الفاسد” وقال: “هذا النظام اليوم هو نظام الكارتيلات، نظام الموت على أبواب المستشفيات وفقدان الأدوية وغلاء المعيشة، اضافة إلى فقدان الكهرباء”.

وأضاف: “اليوم ومن أمام مجلس النواب نرفض هذه الموازنة، ونطالب بموازنة إنتاجية، موازنة لإستعادة الأموال المنهوبة والحفاظ على الضمان الإجتماعي وتطويره، رافضين كل الرفض للخصخصة. اليوم إذا بقيت هذه السياسات على حالها سيكون هناك تصعيد من المواطنين في الأيام المقبلة. رسالة اليوم موجهة الى كارتيلات المصارف وحيتان المال ونحن في الإتحاد الوطني نعلن وقوفنا وتضامننا مع الشعب”.