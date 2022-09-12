نقابة أصحاب الأفران: للتعاون مع الأجهزة المعنية تفادياً لأيّ أزمة

اجتمعت نقابة أصحاب الأفران في بيروت وجبل لبنان للمخابز العربية في مقرّها برئاسة النقيب ناصر سرور وحضور جميع أعضاء مجلس النقابة، وناقش المجتمعون “المشاكل التي تعصف بالقطاع”، وطالب سرور بـ”مساواة قطاع الأفران بقطاع المحروقات، من حيث أنّ وزير الطاقة يعدّل في تسعيرة المحروقات بصفة شبه يومية، بينما تعديل تسعيرة ربطة الخبز أشبه بالمستحيل”.

كما ناشد سرور “وزير الاقتصاد تحديد موعد للنقابة وفتح صفحة جديدة معها بهدف التعاون وتبادل الأفكار للعمل معاً من أجل الوصول إلى آلية مشتركة لحماية أصحاب الأفران والمواطن على حدّ سواء، لاسيما وأنّ كافة مكونات صناعة الخبز تشترى بالدولار الأميركي وتتغير بارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء بينما سعر الربطة لا يتغيّر، ويتحمّل أصحاب الأفران الخسارة”.

وقال إنّ “الاستمرار في تحميل الأفران النصيب الأكبر من المشكلة، لاسيما في ظلّ ارتفاع اسعار المحروقات العالمي أدّى إلى وجود نقص كبير في مادة الطحين عند الأكثرية من الأفران لاسيما الصغيرة منها”.

وشدّد على “ضرورة التحرّك بصفة عاجلة وبالتعاون مع النقابة من قبل الوزارات والأجهزة المعنية، لإجراء كشف ومسح شامل على الأفران لتعويض النقص تفادياً لأزمة لا تحمد عقباها”.

وأعاد سرور التأكيد على “ضرورة تجاوب وزير الاقتصاد ومدّ اليد للنقابة لنزع فتيل الأزمة التي قد تنفجر في أيّ وقت، تفادياً للنزاعات لاسيما في ظلّ الأوضاع الصعبة التي تمرّ بها البلاد والمنطقة”.