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نقابة أصحاب المطاعم: ما نمرّ به أصعب من حرب.. ولا نحتمل المزيد

منذ 47 دقيقة
المطاعم في لبنان

المطاعم في لبنان - تعبيرية

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أشار مجلس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان في بيان، إلى أنّ “الظروف القاسية والمستجدات المتسارعة والأحوال الطارئة والمصاعب المتلاحقة والأزمات الموجودة في بلادنا، تدفعنا أن ندعو الله أن يرأف بأحوال البلاد والعباد وأن يوقظ ضمائر النائمة وأن يبعد شبح الحرب عنا بكل تفاصيلها وويلاتها ونكباتها ودمارها وأن يمدنا بالصبر والحكمة والمشورة، لأن ما نمرّ فيه هو أصعب من حرب.

وأضاف أنّ “الكل يعلم أن لبنان لنا وليس لغيرنا دماره دمارنا وفقره فقرنا وإفلاسه إفلاسنا، فالأزمات المتراكمة التي مرّت علينا كانت كافية لتلقيننا الدرس الصعب. وعلى المسؤولين أن يكونوا على قدر كافٍ من المسؤولية والحس الوطني قبل فوات الأوان لأننا لم نعد نحتمل المزيد من الويلات. حمى الله لبنان”.

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