نقابة اصحاب المطاعم والملاهي: لإقفال المؤسسات المخالفة وزيادة الغرامات

أكّدت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان أنها قامت “بالمستحيل في الفترة القصيرة التي سبقت ليكون موسم الأعياد خيرا وناجحا وآمنا على جميع القطاعات السياحية.

وأشارت في بيان الى أنه “بعدما قطعنا الوعود أمام المسؤولين وبلغنا الزملاء فردا فردا وعبر الإعلام من خلال البيان المشترك (https://bit.ly/3aZl7yP) الذي أصدرناه أننا سنلتزم الإجراءات الوقائية وكل القوانين الصادرة عن اللجنة الوزارية، رأينا في الآونة الأخيرة بعض الشواذات التي تحصل في المؤسسات الخارجة عن القانون.”

ودعت الدولة لتضرب بيد من حديد وتقفل المؤسسات المخالفة بالشمع الأحمر حفاظا على استمرارية القطاع والمؤسسات القانونية المنتظمة والعدالة التجارية. وقالت: أصحاب المؤسسات هم الضابط المسؤول عن تطبيق الإجراءات، ندعوهم لمراقبة تنفيذها والإشراف على مؤسساتهم عن كثب لكي لا ينضموا إلى قافلة المؤسسات المخالفة.

واعتبرت النقابة أن “الرواد العنصر الأهم في هذه المعادلة هم السلطة الرقابية الأقوى والحسيب والرقيب،” \داعيةً إياهم “لتقديم شكوى عن أي مؤسسة غير ملتزمة يدخلون إليها ومقاطعتها والذهاب إلى مؤسسة أخرى ملتزمة.”

واذ شددت على أن “هذه المخالفات التي نراها لا تعكس صورة قطاعنا الجميلة والحقيقية الملتزمة بحذافير الإجراءات الوقائية، لأن كورونا ثقافة وقانون” أكّدت أنه “يجب علينا تثقيف أنفسنا أكثر لنتجنب أي ضرر قد يصيبنا ويصيب من حولنا وعلى الدولة زيادة الغرامات وتشديد القوانين المرعية الإجراء والعمل على محاسبة كل المخالفين”.