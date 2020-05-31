“نقابة الأطباء”: للتطبيق الفعلي والجدي للقانون 174 ومنع التدخين في الأماكن العامة

كرّرت نقابة الأطباء دعوتها الحكومة اللبنانية الى التطبيق الفعلي والجدي للقانون الرقم 174 والقاضي بمنع التدخين في الأماكن العامة.

وجاء في بيان لنقيب أطباء لبنان في بيروت شرف أبو شرف أنّه “بحسب احصاءات منظمة الصحة، التدخين على أنواعه يودي بحياة اكثر من 13 شخصا يوميا في لبنان، وبمعدل 4800 ضحية سنويا”.

وأضاف، “تؤكد الدراسات ان التدخين يؤثر على جهاز المناعة عند الانسان، والمدخنون معرضون اكثر من غيرهم للاصابة بفيروس كورونا كما ان التشارك في النرجيلة وتحضيرها، والاتصال اليدوي بين الاشخاص، وبين اليد والفم، تزيد الى حد كبير من خطر الاصابة بالعدوى وانتقال الفيروس”.

وطالبت نقابة الأطباء الدولة ووزارة الصحة “التدخل جديا لتنفيذ القانون 174 وعدم إبقائه حبرا على ورق، ونشر التوعية على خطورة التدخين والضرر الذي يسببه المدخن لنفسه وللآخرين المحيطين به، واتخاذ اجراءات حاسمة من اجل صحة المواطن ومكافحة خطر التدخين ومنعه في الأماكن العامة”.

ودعت النقابة الدولة الى “التحرك لحماية الناس من آفة التدخين الكارثية بما ينعكس ايجابا وخفضا للفاتورة الصحية، وللحفاظ على الصحة العامة”.