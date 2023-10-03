نقابة الأفران تكشف سبب ارتفاع سعر ربطة الخبز.. هل يُرفع الدعم قريبًا؟

أعلن رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور أنّ “السبب الرئيسي لارتفاع سعر ربطة الخبز 4 آلاف ليرة لبنانية من 43 ألف ليرة إلى 47 ألف ليرة لبنانية داخل الأفران، جاء بسبب ارتفاع سعر طن الطحين دفعة واحدة 4 ملايين و686 ألف ليرة”.

وأشار إلى أنّ “هذا الارتفاع في مادة الطحين المدعوم يعود إلى تسعير الطحين على دولار 30 ألف ليرة بدل 15 ألف ليرة لبنانية”، وقال: “هذه الزيادة طبيعية كون سعر صرف الدولار والمواد الأولية لم يتغيّر لا صعودًا ولا هبوطًا، إنما الارتفاع التدريجي لتسعير الطحين من دولار 1500 إلى 7500 فـ15 ألفًا، وصولاً إلى 30 ألفًا، إنها عملية حسابية بين وزارتي الاقتصاد والمال ومصرف لبنان على الأرجح”.

وأكد أنّ “مكوّنات ربطة الخبز كافة لا تخضع لأي دعم من وزارة الاقتصاد، باستثناء الطحين المدعوم الذي أصبح يُسعّر بدءًا من يوم غد على سعر صرف 30 ألف ليرة”.

وعن رفع الدعم، قال: “لا رفع للدعم في الأفق قبل الشهر الخامس من عام 2024. لذلك، المطلوب الإسراع في تنفيذ مشروع البطاقة التمويلية لتوزع على العائلات اللبنانية المتضرّرة بشكل مباشر أو غير مباشر، خصوصًا موظفي القطاع العام، وعلى رأسهم العسكر، إضافة إلى كل من لا يزال يتقاضى راتباً شهرياً أو يوميّاً بالليرة اللبنانية ولا يتماشى راتبه مع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، سواء أكان في القطاع العام أم الخاص”.

كما لفت سرور إلى أن “وزارة الاقتصاد، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والبلديات والأجهزة الأمنية قادرة على إنتاج داتا خاضعة للتدقيق وتعرف العائلات التي تحتاج إلى البطاقة التمويلية الخاصة بالخبز”.

وختم: “جاهزون للتعاون مع الجميع لتُبصر البطاقة التمويلية النور قبل رفع الدعم الكلي عن ربطة الخبز”.