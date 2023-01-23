الأثنين 1 رجب 1444 ﻫ - 23 يناير 2023 |
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نقابة الأفران والمخابز: وزير الاقتصاد لم يرد على هاتفه طيلة النهار!

منذ 7 دقائق
من أحد مخابز لبنان

من أحد مخابز لبنان

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اعلن رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور، أن وزير الاقتصاد أمين سلام لم يرد على هاتفه طيلة النهار وكل الرسائل التي أرسلتها النقابة لمعاليه لم تلقَ جوابا والدولار تخطى اثني وخمسون الف ليرة لبنانية وتسعيرة الخبز المتفق على تغييرها حسب المنصة ارتفاعا او انخفاضا للدولار على حالها أما عمال المخابز والأفران أصبحوا بحالة سيئة معيشيا ووضعهم لا يحتمل الانتظار لأن راتبهم مرتبط بكلفة ربطة الخبز.

لذلك، أعلن النقيب سرور في حال لم يصدر وزير الاقتصاد تسعيرة تنصف العمال وتعطي الافران حقها، ستتوجه النقابات لإعلان التوقف عن العمل والإنتاج صالات وتوزيع خلال أربعة وعشرون ساعة من تاريخ البيان، وتحمل المسؤولية كاملة لمن لم يصدر التسعيرة لأن الخبز له وزن وسعر تحدده وزارة الاقتصاد حصرا.

وقال النقيب سرور المطلوب تسعيرة لربطة الخبز مرتان في الأسبوع وذلك حسب انخفاض وارتفاع سعر صرف الدولار والمواد الأولية كي لا نقع في مشكلة دائما يدفع ثمنها المواطن. وأكد أن وزير الطاقة يسعر ثلاث مرات في اليوم “.

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