نقابة الصحافة: العدو الإسرائيلي يمارس إجرامه على شهود الحق والحقيقة

شجبت نقابة الصحافة اللبنانية “الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم باستهدافها مع سبق الإصرار والترصد الإعلاميين من مراسلين ومصورين أثناء قيامهم بواجبهم المهني الإعلامي في تغطية الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان في خراج بلدة علما الشعب الحدودية مع فلسطين المحتلة”.

وقالت النقابة في بيانها “إن المجزرة الجبانة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلاميين اللبنانيين الذين كانوا وخلال تأدية مهامهم يطبقون المعايير المهنية لجهة ارتدائهم الزي الذي يدلل على أنهم صحافيون بكل ما للكلمة والصوت والصورة من معنى وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن العدو الإسرائيلي يريد أن يمارس إجرامه وعدوانيته من شهود على الحق والحقيقة”.

وتابع: “إن نقابة الصحافة اللبنانية إذ تتقدم من أسرة الشهيد عصام العبد الله ومن وكالة رويترز ومن نقابة مصوري الصحافة اللبنانية ومن الجسم اللبناني والعربي والدولي بأحر التعازي، متمنية الشفاء العاجل للزميلة الإعلامية في قناة الجزيرة كارمن جوخدار وللزميل المصور في القناة إيلي برخيا الشفاء العاجل، وتضع النقابة هذه المجزرة التي تضاف إلى المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال والآلة العسكرية الإسرائيلية بدم بارد في لبنان وصولًا إلى قطاع غزة برسم المجتمع الدولي والاتحاد للصحافة والإعلام والاتصال”.

وختمت النقابة: “مجددًا الصحافة اللبنانية والعاملون فيها مصورين ومحررين ومراسلين شهداء على طريق الحق والحرية وشهودًا في مواجهة العدوانية والحقد الإسرائيلي الأسود والأعمى”.