نقابة الصحافة تُوجّه دعوة ثانية للجمعية العمومية السنوية

أصدرت نقابة الصحافة البيان الآتي: “حيث أن الجمعية العمومية لنقابة الصحافة بفئتيها السياسية وغير السياسية، لم تنعقد في موعدها المقرر اليوم الجمعة 10 شباط 2023 لعدم اكتمال النصاب القانوني فقد تأجل انعقادها، (وفقاً للقوانين والانظمة المرعية) أسبوعًا إلى يوم الجمعة الموافق 17 شباط 2023 الساعة الحادية عشرة قبل الظهر للفئة السياسية، ويليها مباشرة انعقاد الجمعية العمومية للفئة غير السياسية. وتكون كل من الجلستين قانونية بمن حضر. أما جدول أعمال الجمعية العمومية فهو:

الاطلاع على تقرير مجلس النقابة عن أعمال النقابة للعام المنصرم، والاطلاع والمصادقة على تقريري مفوض المراقبة عن حسابات النقابة وصندوق ضمان أصحاب الصحف الصحافيين للسنة المالية 2021 و2022) الميزانية العمومية الموقوفة”.