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نقابة الصرافين: نؤمن بدولة القانون ومؤسساتها

26 - مايو - 2021
نقابة الصرافين

نقابة الصرافين

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اعلنت نقابة الصرافين في لبنان، انه “إثر الاعتداء المسلح الذي تعرضت له شركة شمس الدين للصيرفة في مدينة صور، حيث باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات اللازمة لكشف المعتدين، وعليه، تتوجه نقابة الصرافين في لبنان بالشكر والتقدير إلى الأجهزة الأمنية والقضائية بتوجيهات مدعي عام الجنوب سعادة القاضي رهيف رمضان على الجهود المبذولة لتوقيف الفاعلين وإحالتهم للقضاء”.

واذ اكدت في بيان على “إيمانها الكبير بدولة القانون ومؤسساتها”، اهابت بـ”القوى الأمنية حماية مؤسسات الصيرفة ومنع التفلت الأمني في البلاد”.

يذكر انه تعرضت شركة شمس الدين للصيرفة في مدينة صور إلى الاعتداء من قبل مسلحين امس. وناشدت نقابة الصرافين “السلطات القضائية والقوى الأمنية كشف الفاعلين واتخاذ إجراءات متشددة لحماية المهنة من التعديات”.

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