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نقابة الصيادلة ستتخذ صفة الادعاء ضد هؤلاء

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 21 - يناير - 2022 5:03 مساءً
نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم

نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم

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أكد نقيب الصيادلة جو سلوم ان “الصيدليات خاضعة لسلطة وتفتيش وزارة الصحة العامة ونقابة الصيادلة حصرا، والصيادلة تحت القانون ويلتزمون بكل القوانين والتعاميم الصادرة عن وزارة الصحة ونقابة الصيادلة”.

وشدد في بيان على أن “أي دخول لأي عنصر الى حرم مطلق صيدلية من غير الجهة الآنف ذكرها بمثابة تعد، وستتخذ نقابة الصيادلة صفة الادعاء الشخصي وملاحقته مع المرجعية المختصة والوصية عليه”.

وختم “أما تفتيش المستوصفات، فخاضع لاستراتجية وزارة الصحة وتوجيهاتها بالتعاون مع مفتشي نقابة الصيادلة، وليس عرضة للتجاذبات او المهاترات او الابتزاز”.

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