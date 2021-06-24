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نقابة الطيارين اللبنانيين انتخبت هيئة مكتبها

24 - يونيو - 2021
نقابة الطيارين اللبنانيين

نقابة الطيارين اللبنانيين

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اعلنت نقابة الطيارين اللبنانيين في بيان، انه “بعد الاجواء الايجابية التي سادت الانتخابات التكميلية لمجلس نقابة الطيارين اللبنانيين التي جرت بتاريخ 24/6/2021، عقد المجلس التنفيذي الجديد اجتماعا في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس 24/6/2021، لانتخاب هيئة المكتب وقد جاءت النتائج على الشكل التالي:

الرئيس: الكابتن ايهاب سلامة
نائب الرئيس: الكابتن جان الخوري
امين السر: الكابتن انطوان السكاف
امين السر المساعد: الطيار ايلي شعيا
امين الصندوق: الطيار سامي ملاح
IFALPA Director: الكابتن جواد العياش
الاعضاء: الكابتن فادي خليل، الكابتن الن جون ديب، الكابتن رفيق الميقاتي، الطيار ريبال الشماعي.

وللهيئة الادارية لادارة الصندوق النظام التقاعدي: الكابتن محمد بحصلي والطيار محمد الشمعة”.

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