نقابة العمال والمستخدمين تؤكد دعمها المطلق لنقابة موظفي "أوجيرو"

أعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان عن دعمه المطلق للإضراب الذي دعت إليه نقابة موظفي هيئة أوجيرو وذلك اعتراضاً على تدني رواتبهم من جراء تدهور قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي.

وأوضح أن الإضراب المحق الذي جاء بعد نفاد كل الخيارات والمحاولات من أجل إعطاء الحقوق ودعم الموظفين في الاستمرار في أبسط متطلبات الحياة والعيش المقبول.

كما استنكر الاتحاد كل أساليب الضغط والتهديد لكسر هذا الإضراب المحق معلناً “وقوفنا إلى جانب العمال والموظفين في هيئة أوجيرو وكافة العاملين في القطاع العام والتعليم ونحذر ونحمّل المسؤولين من التعاطي التعسفي بالمطالب المحقة”.