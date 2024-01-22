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نقابة المالكين ترد على خطوة ميقاتي.. شكوى أمام مجلس الشورى!

منذ 4 دقائق
مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

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أعلنت نقابة المالكين في بيان أنه “دفاعًا عن الدستور، ومنعًا للتعدي على صلاحيّات رئيس الجمهورية، وإحقاقًا للحقّ، وفي محاولة صادقة للعودة إلى احترام عمل المؤسسات الدستورية، ودفاعًا عن العمل التشريعي ومساره الدستوري، ورفعًا للظلم عن فئة تضرّرت من خطوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والتي ضرب فيها عرض الحائط مواد الدستور، كما وتجاهل فيها آراء النواب وكبار الدستوريّين في لبنان.”

وأضاف البيان: “كي لا تصبح خطوة ردّ القوانين عبر رئاسة الحكومة سابقة خطيرة قد تتكرّر، وتتكرّر معها عمليّة مصادرة صلاحيات أخرى لرئيس الجمهورية، تتقدّم غدًا الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024 الساعة التاسعة والنصف صباحًا، نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، ومجموعة من المالكين القدامى المتضرّرين، بشكوى أمام مجلس شورى الدولة، ضدّ خطوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بردّ قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية إلى مجلس النواب.”

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