نقابة المالكين دعت الى إخلاء الأبنية القديمة: نرفع مسؤوليتنا عن أي كارثة قد تحصل

أسفت نقابة المالكين “لأن تكون المباني القديمة مرة جديدة عرضة لكارثة نجا منها لبنان بأعجوبة بفعل العناية الإلهية، فيما كادت الهزات الأرضية المتتالية أن تتسبب بدمار كبير نتيجة وجود أكثر من عشرة آلاف مبنى مهدد بالانهيار في بيروت فقط عدا طرابلس وصيدا والمدن الأخرى، والمالك القديم عاجز عن ترميمها”.

وتوجهت النقابة الى المسؤولين في بيان، قائلة: “ماذا تنتظرون لإخلاء هذه المباني؟ أن تسقط على رؤوس قاطنيها؟ ونسأل القضاة رؤساء اللجان: تتركون ثغرة في القانون فتمنعون المالك من استعادة القدرة على الترميم! ماذا تنتظرون؟ أين مسؤوليتكم بتطبيق قانون نافذ لتفادي الكوارث؟ لتمكين المالك من الترميم؟ التشققات كبيرة في المباني في بيروت وطرابلس وتستدعي كشفًا سريعًا من المعنيين وقرارات عاجلة بإخلائها، مع العلم أن هذا الإجراء كان يجب أن يتم من قبل المعنيين في الدولة في وقت سابق، تفاديا لما قد لا يحمد عقباه”.

وختمت: “من هنا وبعد الهزات العنيفة فجر اليوم، نحذّر مرة جديدة من الاستمرار في السكن في المباني القديمة المؤجرة، ونطلب إخلاءها فورا، ونرفع مسؤوليتنا عن أي كارثة تحصل فيها في الساعات المقبلة لا سمح الله، ونناشد المعنيين إخلاءها بشكل سريع حفاظا على أرواح المالكين والمستأجرين على السواء”.