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نقابة المحامين تتلقى توصيه من جمعية المصارف حول الشيكات

30 - مايو - 2022
نقابة المحامين

نقابة المحامين

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تلقى نقيب المحامين ناضر كسبار كتاب مجلس ادارة جمعية المصارف والقاضي بقبول الشيكات دون الـ15 ألف دولار .

وكان امين عام جمعية المصارف الدكتور فادي خلف وجّه كتاباً الى المصارف يطلب فيها التقيد بتوصية مجلس ادارة الجمعية القاضي بقبول جميع الشيكات التي لا تفوق قيمتها الـ15 ألف دولار اميركي والتي يودعها المستفيدون منها في حساباتهم لديها،ع لى ألا يطلب قبضها نقداً او تحويلها بعد التحصيل الى خارج لبنان وان تأتلف مع طبيعة النشاط المعتاد للحساب وحركته وتعتبر كذلك الشيكات المحسوبة لامر اي صاحب مهنة حرة حالي او متقاعد من صندوق تقاعد نقابته

وكلف مجلس ادارة الجمعية خلف معالجة الحالات الاستثنائية المتعلقة ببعض الحسابات، بالتنسيق مع المصرف المعني ومندوب نقابات المهن الحرة المفوّض خصيصاً لهذه الغاية.

وكانت جمعية المصارف قد وافقت على معالجة موضوع الشيكات المصرفية ووعدت وفد نقباء المهن الحرة بعودة السماح بإيداع الشيكات في حسابات المودِعين خلال الزيارة التي قام بها وفد النقباء لجمعية المصارف برئاسة رئيس الجمعية سليم صفير للبحث مع الجمعية في الاموال العالقة لدى المصارف .

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