نقابة المحامين في بيروت: لعدم إقحام لبنان في الخلافات الإقليمية

عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت جلسته الاسبوعية، برئاسة النقيب ناضر كسبار، وأشار بيان على الاثر، الى أن “نقابة المحامين في بيروت، نقابة الحق والقانون والحريات العامة وحقوق الإنسان، توقفت عند الأحداث الأخيرة التي تجري في فلسطين المحتلة، وأكدت على حق الشعب الفلسطيني، المحتلة أرضه، والذي هضمت حقوقه من قبل العدو الإسرائيلي، حقه بقيام دولة وحقه بالعودة وفقا لما نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية وما صدر عن القمة العربية في بيروت 2002”.

وحيت “صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته التي تجلت في داخل الأراضي المحتلة”.

وشددت على “ضرورة إبقاء لبنان خارج الصراعات العسكرية وعدم إقحامه في الخلافات الإقليمية حفاظا على سيادته ووحدة شعبه وأراضيه”.

وكان قد تجدد القصف الإسرائيلي على أطراف بلدة مروحين الجنوبيّة بالقذائف الفوسفورية، بعد أن كان قصف قوات العدو قد وصل إلى مشارف بيت ليف ورميش وعيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، والأودية والتلال المحيطة ببلدات شمع يارين ومروحين والزلوطية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنيّة للإعلام.