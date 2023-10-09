الأثنين 24 ربيع الأول 1445 ﻫ - 9 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نقابة المحامين في بيروت: لعدم إقحام لبنان في الخلافات الإقليمية

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 9 - أكتوبر - 2023 6:58 مساءً
نقابة المحامين في بيروت

نقابة المحامين في بيروت

A A A
طباعة المقال

عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت جلسته الاسبوعية، برئاسة النقيب ناضر كسبار، وأشار بيان على الاثر، الى أن “نقابة المحامين في بيروت، نقابة الحق والقانون والحريات العامة وحقوق الإنسان، توقفت عند الأحداث الأخيرة التي تجري في فلسطين المحتلة، وأكدت على حق الشعب الفلسطيني، المحتلة أرضه، والذي هضمت حقوقه من قبل العدو الإسرائيلي، حقه بقيام دولة وحقه بالعودة وفقا لما نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية وما صدر عن القمة العربية في بيروت 2002”.

وحيت “صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته التي تجلت في داخل الأراضي المحتلة”.

وشددت على “ضرورة إبقاء لبنان خارج الصراعات العسكرية وعدم إقحامه في الخلافات الإقليمية حفاظا على سيادته ووحدة شعبه وأراضيه”.

وكان قد تجدد القصف الإسرائيلي على أطراف بلدة مروحين الجنوبيّة بالقذائف الفوسفورية، بعد أن كان قصف قوات العدو قد وصل إلى مشارف بيت ليف ورميش وعيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، والأودية والتلال المحيطة ببلدات شمع يارين ومروحين والزلوطية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنيّة للإعلام.

    المزيد من أخبار لبنان

    مدرسة - تعبيرية
    مدارس تقفل أبوابها غداً.. إليكم التفاصيل
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    مقتل أحد عناصر حزب الله في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    بقذائف فوسفورية وقنابل حارقة.. القصف الإسرائيليّ يُلامس بلدات جنوبيّة عدّة

    الأكثر قراءة

    صورة من الفيديو- أثناء هروب جماعي بعد هجوم حركة حماس
    طوفان الأقصى
    فيديو هروب جماعي.. حفل تحول الى جحيم والمفقودون بالمئات جنوب إسرائيل
    عناصر من حركة حماس
    طوفان الأقصى
    فيديو.. اقتحام كتائب القسام لموقع إيرز العسكري
    مراسل سكاي نيوز
    طوفان الأقصى
    الشرطة الإسرائيلية تعتدي على مراسل سكاي نيوز وتهدده بإطلاق النار على رأسه