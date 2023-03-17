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نقابة المعلمين في المدارس الخاصة استنكرت الاعتداء على نعيمه

منذ 21 دقيقة
المدارس في لبنان

المدارس في لبنان

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استنكرت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة في بيان، حادثة الاعتداء الذي تعرضت له الزميلة في مدرسة برمانا هاي سكول فريال جورج نعيمه.

وشكر البيان للقوى الأمنية “توقيف الفاعلين في هذه السرعة”، كما شكر لبلدية برمانا “متابعة الموضوع”، متمنياً “الشفاء العاجل للزميلة الكريمة”.

وأسفت النقابة “لحدوث مثل هذه الاعتداءات في مثل هذه الظروف الصعبة جدا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والمعيشية”، مهيبة بالمعلمين “اتخاذ أقصى درجات الحذر بعد تكرار حوادث السرقة والاعتداء التي تعرض لها عدد كبير من المواطنين في الآونة الأخيرة بهدف السرقة”.

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