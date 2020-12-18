نقابة المعلمين نوهت بمشاركة معلمي الشمال في الاضراب التحذيري

نوه مجلس فرع الشمال لنقابة المعلمين في بيان بعد اجتماع عقده بـ “مشاركة معلمي الشمال في الاضراب التحذيري الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية”.

وناقش “ما آلت اليه أوضاع المعلمين من تدن في قيمة رواتبهم مع إرتفاع سعر الدولار، فلم تعد هذه الرواتب لتحفظ للمعلم كرامته وكرامة عائلته”، وتوقف “عند ما يجري في المدارس من تعد مستمر على حقوق المعلمين واجبار بعضهم على الاستقالة او على توقيع براءة ذمة ليحصلوا على افادة استقالة تخولهم الحصول من صندوق التعويضات على شيء من حقوقهم ، فضلا عن حرمانهم من الدرجات الست التي لم يعد لها قيمة، بالاضافة الى ممارسة شتى أنواع الترهيب والتهديد بلقمة عيشهم او خفض عطلة عيد الميلاد في حال شاركوا في الإضراب الذي دعت اليه نقابتهم وكفله الدستور والقانون”.

أضاف: “كل هذا ترافق مع ما يعانيه المعلمون جراء أزمة وباء كورونا الذي جعل المعلمين يعانون صعوبات التعليم عن بعد أو التعرض لمخاطر الإصابة في حال التعليم الحضوري ما أدى الى وفاة عدد من المعلمين، وعوضا من أن تقدر إدارات المدارس جهودهم قامت بعض الإدارات بالضغط عليهم اكثر من دون اي تقدير لدورهم وبخاصة أن بعض المدارس لم تدفع رواتب المعلمين منذ اشهر عدة وان دفعت فنصف راتب او أقل”.

وختم البيان: “ان مجلس فرع الشمال يؤكد أنه كان وما زال نصير المعلمين يدافع عن حقوقهم مهما اشتدت الصعوبات، ولن يمنعه احد من ان يكون الى جانب المعلمين دوما، من دون مراعاة احد. ويدعو المجلس الى عقد جلسة عاجلة لمناقشة ما يجري واتخاذ الاجراءات الكفيلة بحفظ دور النقابة لتكون الحارس الأول لحقوق المعلمين من خلال الضغط على الدولة عبر وزارة التربية لحماية المعلمين وإيقاف كل اشكال الظلم و الغبن اللاحق بهم”.