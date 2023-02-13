نقابة المهندسين في طرابلس تبحث في تدعيم المباني المتصدّعة

زار النائب اللواء أشرف ريفي، يرافقه النائب جميل عبود ورامي فنج، نقابة المهندسين في طرابلس، وعقد لقاء مع النقيب بهاء حرب، بحضور رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين، رئيسة مصلحة الهندسة في بلدية طرابلس عزة فتفت ومهندسين.

وخصص الاجتماع للبحث في موضوع المباني المتصدّعة في طرابلس، وتم الاتفاق على “تشكيل فريق عمل بين نقابة المهندسين والبلدية يقوم بالكشف على المباني المهددة بالسقوط ويقدم مخططا لآلية تدعيمها، ليصار إلى تأمين مأوى موقت بديل لشاغليها والبدء بعملية تدعيمها على نفقة صندوق طرابلس الذي أسسه نواب طرابلس أشرف ريفي، إيهاب مطر، جميل عبود وايلي خوري، برئاسة رامي فنج، على أن يتم تمويله من الإخوة المغتربين والمؤسسات الاقتصادية والمقتدرين في طرابلس والشمال وكل لبنان.

كما تم الاتفاق على إقامة مؤتمر لـ”مدينة طرابلس 2050” يوم السبت في 11 آذار في نقابة المهندسين.