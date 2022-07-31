نقابة الوكلاء البحريين أكدت استمرار العمل في مرفأ بيروت بشكل طبيعي

أكدت نقابة الوكلاء البحريين في لبنان برئاسة مروان اليمن، “استمرار العمل في مرفأ بيروت بشكل طبيعي على الرغم من الإنهيار الجزئي لصوامع القمح”.

ووجّهت النقابة في بيان “عناية الأسرة المرفئية في مرفأ بيروت بشكل عام والوكلاء البحريين بشكل خاص، الى ضرورة إرتداء الكمامات أثناء تعاملاتهم في المرفأ، وذلك طيلة الأسبوع القادم واتباع إرشادات وزارتي الصحة والبيئة المتصلة بتبعات جزيئات الغبار الناتجة عن الإنهيار الجزئي لصوامع القمح”.

وذكرت “أنها كانت مِن عداد مَن عمل ومنذ الساعات الأولى لانفجار المرفأ المشؤوم في الرابع من آب ٢٠٢٠، وبالتالي ستكون أطقمها وأفراد مؤسساتها على رأس العمل غدا لتسيير الأعمال بما تقتضيه المصلحة الوطنية والإقتصادية للبلاد، منعا لأي تعطيل في حركة البضائع وتراكم الرسوم وصوناً لمصالح التجار والصناعيين والخطوط الملاحية ودميع العاملين في مرفأ بيروت”.

وأضافت: “في هذه المناسبة، نقدم صرخة ملؤها الحزن والأسى، ونؤكد على ضرورة جلاء الحقيقة في قضية إنفجار المرفأ والوقوف على خاطر ومطالب وآلام أهالي الضحايا الذين فقدوا أغلى ما عندهم من الأهل والأحباب.”