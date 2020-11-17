نقابة الوكلاء البحريين تطلب من “المركزي” تحويل 3 ملايين دولار.. لهذا السبب

أصدرت نقابة الوكلاء البحريين في لبنان برئاسة إدوار قرداحي بياناً أشارت فيه الى أنها أرسلت كتاباً الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامه طالبته فيه بتسهيل تحويل 3 ملايين دولار مستحقة لمورّدي خدمات خارجية، من أجل توفير الصيانة لمحطة الحاويات في مرفأ بيروت بعد تعرّضها للضرر جراء انفجار 4 آب.

وجاء في الكتاب الآتي: “بعد مرور مئة يوم على إنفجار المرفأ الأليم، ورغم الجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء إدارة واستثمار مرفأ بيروت ومشغل محطة الحاويات شركة BCTC، فإن المرفأ يعاني من جراء تضرر الرافعات الجسرية ورافعات الباحات والآليات المختلفة حيث أن عملية الإصلاح ما دونه مشكلة التحويلات المالية الى الخارج. بالنتيجة، نصف الرافعات معطّلة والنصف الآخر يعمل بطاقة إنتاجية منخفضة ويعترض العمل مشاكل فنية متكررة ينعكس سلبا على الأداء العام وخدمة بطيئة متدنية الإنتاجية في تشغيل السفن مقارنة بما كانت عليه قبل الإنفجار بسبب الكابيتال كونترول.

إن واقع محطة الحاويات الحالي ينذر بمشكلة تقنية كبرى إذا لم يتم تأمين تحويل ما يقارب ثلاثة ملايين دولار تقريبا مستحقة لعدة موردي خدمات خارجية على الشكل الآتي:

1- استقدام الفريق التقني المطلوب من قبل صانع الرافعات الصيني ZPMC

2- سداد عقد التأمين البحري

3- إشتراك امتيازات برامج الكومبيوتر لزوم التشغيل

4- استقدام قطع غيار

نرفع الشكوى ونتمنى من سعادتكم المساعدة لتيسير التحويلات المطلوبة المشار اليها لصالح محطة الحاويات في مرفأ بيروت لتمكين المحطة من تحقيق الشروط التقنية التشغيلية وإستيفاء موجبات التأمين البحري الدولي تجاه السفن ومخاطر تشغيل المنشآت المرفئية وصولا الى البضائع والأرواح.

ونود ان نطلب موعد لعقد إجتماع مع سعادتكم والمعنيين في مرفأ بيروت بأسرع وقت ممكن جلاء لهذا الموضوع وإتخاذ ما يلزم من إجراءات للحصول على دعم مصرف لبنان خدمة للإقتصاد الوطني وتحقيقا للمصلحة العامة”.