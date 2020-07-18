نقابة بائعي اللحوم في لبنان الشمالي تحذر.. هذه اللحوم ليست طازجة

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بناءً لما يتم التداول به صباح هذا اليوم عن قيام عدد من المحلات والسوبرماركات بالإعلان عن أسعار اللحوم المعدة للبيع لديها حيث بلغَ سعر 1كغ لحم العجل بحدود الثلاثون ألف ليرة لبنانية 30,000 ل.ل. على أساس أنَّه لحم بلدي مذبوح طازج داخل مسلخ طرابلس.

فإنَّ نقابة بائعي اللحوم في لبنان الشمالي وحرصاً منها على توضيح هذا الأمر وعلى السلامة الغذائية ،توضح بأنَّه وبناءً لغلاء الأسعار والإرتفاع الجنوني لسعرالدولار الأمريكي فإنَّ سعر كلفة 1كغ لحم العجل الطازج المذبوح في لبنان يتراوح بين 40,000 ل.ل. و 45,000ل.ل. وسعر كلفة 1كغ لحم الغنم 50,000 ل.ل. بعظمه ،أي ما يعادل 60,000 ل.ل. مجروم مع الليَّة والدهن.

وتحذر أصحاب المحالات التجارية والسوبرماركات من التلاعب بالأسعار وإيهام المواطنين أنَّ الأسعار المعلن عنها لديها تعود للحم البلدي المذبوح في لبنان وتطلب منهم توضيح مصدر اللحوم المعروضة للبيع لديها طازجة أو مبردة (فاكيوم) أو مثلجة تحت طائلة اللجوء إلى المراجع المختصة والنيابة العامة في الشمال ومقاضاتها بجرم الغش والمزاحمة الإحتيالية والمضاربة الغير مشروعة .

كما يمنع منعاً باتاً عرض اللحوم المفرومة والمقطعة سلفاً على أن يتم ذلك بناءً لطلب الزبون وعلى مرأى نظره .

أما في صيدا فقد عقد رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، لقاء قبل ظهر اليوم في منزله، لمتابعة البحث في حل أزمة بيع اللحوم بالسعر المخفض للدولار ضمن نطاق مدينة صيدا، في حضور ممثل النائبة بهية الحريري رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف، ممثل النائب أسامة سعد مدير مكتبه طلال أرقدان.

وللغاية، التقى صاحب شركة “القطب للصيرفة” عمر القطب.

وكشف السعودي عن توجه لدى وزارة الاقتصاد، لحل هذه القضية على مستوى لبنان، بحيث يتم دعم المستوردين للحوم من أجل تأمين الكميات المطلوبة بأسعار مخفضة للمستهلك.