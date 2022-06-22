نقابة تجار اللحوم في لبنان توضح سبب حالات التسمم في البقاع

أوضح نائب رئيس نقابة تجار اللحوم في لبنان وتاجر أبقار ولحوم طازجة، عبد ملاح، أنّ “قطاع اللحوم خاضع لرقابة وزارتي الصحة والزراعة ولا مشكلة بتاتاً في اللحوم، فجميع السلع هذه لا تدخل لبنان دون فحص في مختبرات الدولة والمختبرات المركزية التابعة لوزارة الزراعة في الجامعة اللبنانية، سواء كانت مواشي أو لحوم مثلجة”.

كلام ملاح أتيى بعد تسجيل خمسين حالة تسمم غذائي في منطقة البقاع، من جراء أكل اللحوم النيئة، حيث أشارت وزارة الصحة إلى أنّ مصلحة الصحة في البقاع قامت بفحص اللحوم في 4 ملاحم موزّعة في سعدنايل والرياق وملحمتين في راشيا.

لكنّ سبب حالات التسمم هذه، وفق ملّاح، “يعود إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض الملاحم، إذ في حال بات لدى أي ملحمة 10 كيلو من اللحمة وانقطعت الكهرباء فيها، تتكوّن بكتيريا داخل اللحمة، وإذا ما تم خلطها مع لحمة أخرى، تنمو البكتيريا بشكل أسرع”

ويلفت ملّاح إلى أّن “تراجع القدرة الشرائية لدى الناس وانخفاض استهلاكهم للحوم، يجعل يزيد من احتمال أن تبيت اللحمة في الملاحم، فالأمور مترابطة ببعضها”، مشيراً إلى أنّه “لا يمكن للحمة أن تبيت لدى اللحام لأنّه لا يمكنه أن يضمن السوق ولا الكهرباء”.