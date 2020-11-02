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نقابة دور الحضانة رفضت الاقفال: الوضع الإقتصادي للمهنة في خطر

منذ 3 دقائق
نقابة أصحاب دور الحضانة

نقابة أصحاب دور الحضانة

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رفضت الهيئة الإدارية في نقابة أصحاب دور الحضانة في لبنان التعبئة العامة وإقفال دور الحضانة التي تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية كل من الأطفال والطاقم العامل والأهل.

وأعلنت الهيئة الإدارية في نقابة أصحاب دور الحضانة في لبنان ببيان اثر اجتماعا طارئ، “رفض جميع الأعضاء ورؤساء لجان المناطق التعبئة العامة وإقفال دور الحضانة التي تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية كل من الأطفال والطاقم العامل والأهل”.

ونبهت المسؤولين الى أن “الوضع الإقتصادي للمهنة في خطر وعملية الإقفال تزيده سوءا”، متمنية على هيئة إدارة الكوارث “درس الوضع من كل جوانبه لتجنيب البلاد كارثة إقتصادية جديدة هي بالغنى عنها”.

في سياق متصل، قرر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي سابقاً، في قرار رقم 1358 المتعلق بإقفال 115 بلدة وقرية بسبب إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها، تعديل توقيت الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات ومنع التجمعات الخاصة والإجتماعية على الاراضي اللبنانية كافة، إذ منع التجول ما بين الساعة 9 مساءً والـ5 صباحا.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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