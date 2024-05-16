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نقابة صناعة الذهب: ندعم الموقف الموحّد الذي اتخذه القطاع التجاري اللبناني

منذ 45 دقيقة
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أكدت نقابة صناعة الذهب والمجوهرات في لبنان، “تضامنها التام مع البيان الذي صدر عن القطاع التجاري اللبناني في موضوع مشروع قانون الإيجارات غير السكنية”، وأعلنت في بيان، “دعمها للموقف الموحد الذي اتخذه القطاع التجاري اللبناني، والذي عبّر عنه رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، ولاسيما الطروحات التي تشكل بادرة حسن نية في إتجاه أصحاب الملك من جهة، والتي نعتبرها أيضا منصفة لحقوق المستأجرين القدامى من جهة ثانية، بغية التوصل إلى تسوية إجتماعية عادلة لكل الأطراف المعنية”.

وختمت: “نخص هنا بالذكر، أهمية الطرح في ما يتعلق بديمومة التجار الصناعيين الذين كافحوا للحفاظ على إستمرارية قطاعاتهم في ظروف بالغة الصعوبة”، مشددت على “وحدة الكلمة التجارية التي عبر عنها رئيس جمعية تجار بيروت، وعلى أهمية أن يتقدم المالكون من جهتهم بخطوات إيجابية في المقابل للتوصل إلى حل مرض وعادل لجميع الأطراف”.

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