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نقابة عمال مستشفيات البقاع: لتحقيق مطالب موظفي مستشفيي بعلبك والهرمل الحكوميين

منذ ساعتين
مستشفى- تعبيرية

مستشفى- تعبيرية

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عقد المجلس التنفيذي لنقابة عمال ومستخدمي المستشفيات في البقاع اجتماعا ناقش خلاله “الحقوق المطلبية لموظفي مستشفى الهرمل ‏الحكومي والظلم الذي لحق بهم نتيجة عدم تطبيق المراسيم التي اقرت بقانون الموازنة”.‏

ورأى المجتمعون في بيان على الاثر، أن “المطالب محقة للعاملين في المستشفيات الحكومية وخصوصاً مستشفيي بعلبك والهرمل ‏الحكوميين”، متسائلين عن “سبب التأخر في تطبيق هذه المراسيم”.‏

وناشدت النقابة وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض “الاسراع في معالجة الأمر لكون الوضع ‏الإقتصادي والمعيشي للعاملين في المستشفيات الحكومية في البقاع صعبا وغلاء المعيشة مقابل الحوافز المقدمة للعاملين والتي لا تفي ‏بمتطلبات العيش‎”.

وطلبت “زيادة البدلات المقدمة للعاملين ومنها: الرواتب، المساعدة الإجتماعية، المنح المدرسية، بدل الإنتاجية، تطبيق ورفع الدرجات ‏للمستحقين من العاملين‎”.

وشددت النقابة على “التسريع بحل الموضوع لكون المستشفيات الحكومية هي الملجأ الوحيد للطبقات الفقيرة، وعدم استقبال المرضى ‏يشكل عبء على المواطن الفقير”، مؤكدة “الوقوف إلى جانب العاملين في المستشفيات لحين تنفيذ المطالب”.‏

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