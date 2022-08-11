"نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة" تحذر من حوادث شبيهة لما حصل في المصارف!!

أيدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة التحركات التي يقوم بها المودعون في المصارف دفاعًا عن أموالهم التي تحتجزها المصارف، بغض النظر عن الأسباب والدوافع، وبخاصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي تشهدها البلاد، رافضة تحميل المسؤولية إلى الموظفين.

وذكرت بأن قضية المودعين تتساوى مع قضية المالكين القدامى الذين تحتجز أموالهم التي استثمروها في المباني القديمة المؤجرة، فإذا بالدولة عبر قانون الإيجارات القديمة السكنية وغير السكنية، تصادر الأملاك لمصلحة المستأجرين ولفترة تجاوزت الأربعين عاما.

وسألت: “ألم يحن الوقت لتحرير هذه الإيجارات؟”

وفي الإطار، حذرj من حوادث أمنية شبيهة قد تحصل في المباني القديمة من أجل استردادها من قبل المالكين القدامى.