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نقابة محامي طرابلس تنفي تورّط محامٍ في قضية "إغتصاب القاصرين"

منذ ساعة واحدة
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صدر عن مجلس نقابة المحامين في طرابلس، اليوم الثلاثاء، بيان جاء فيه: “إن نقابة المحامين في طرابلس ،وإثر الكشف عن الشبكة الإجرامية الشاذة لإغتصاب القاصرين في لبنان وتهديد امنهم ومستقبلهم توضح الآتي: تتوجه النقابة بالشكر للقضاء والأجهزة الامنية الذين يعملون على كشف ملابسات القضية”.

واضاف، “تؤكد النقابة بأنها لن تتوانى عن إتخاذ ايّ قرار او إجراء من شأنه ان يُسهم في كشف هذه العصابة ومحاسبتها وفق الاصول القانونية والنقابيّة”.

وتابع البيان، “تؤكد النقابة بأن ما يتم تداوله عن تورّط احد المحامين لم يُثبت حتى الان ولم يتم توقيفه، علماً ان النقابة لن ترضى بتعرّض ايّ من المحامين للإتهام إلا وفقاً للأصول، وفي حال ثبت تورّط ايّ محامٍ ستعمل على إتخاذ الاجراءات اللازمة لإحقاق الحق وفق الوسائل القانونية المتاحة”.

وختم: “كما يطالب مجلس النقابة بتعزيز القوانين التي ترعى حقوق الطفل والقاصرين وتنفيذها بشكلٍ فعال لحمايتهم وتوفير بيئة آمنة وصحية لهم، كما يدعو جميع الأطراف المعنية الى إحترام هذه الحقوق والدفاع عنها”.

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