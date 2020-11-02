نقابة محترفي الحماية والسلامة في لبنان: لا نؤيّد قرار​ الإقفال​ الكامل

أعلنت نقابة محترفي الحماية والسلامة في لبنان أنه “إزاء المتداول به بموضوع الإتجاه لاتخاذ القرار بإغلاق شامل بغية مكافحة إنتشار وباء كورونا، ومع التأكيد على حرصنا لجهة حماية صحة المواطن، عدم تأييدها لاتخاذ قرار الإقفال الكامل نظراً لما تعانيه المؤسسات والشركات التجارية الخاصة والقطاع التجاري والصناعي عمومًا من جراء الركود الإقتصادي منذ أكثر من سنة، سواء بإقفال عدد كبير من المؤسسات وبارتفاع نسبة البطالة والفقرموازاة لتدني مستوى دخل الفرد”.
وأضافت في بيان: “القطاع الخاص إلتزم وسيلتزم دوما بكافة التدابير وشروط السلامة والوقاية المقررة من قبل لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية بفيروس كورونا”.
وتابع البيان: “نناشد المراجع المختصة الاحجام عن اتخاذ القرار بالإقفال الشامل واعتماد آلية علمية وعملية لدرء خطر انتشار وباء كورونا”.