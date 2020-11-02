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نقابة محترفي الحماية والسلامة في لبنان: لا نؤيّد قرار​ الإقفال​ الكامل

منذ 47 دقيقة
مطالبات باستثناءات من قرار الداخلية بالإقفال

مطالبات باستثناءات من قرار الداخلية بالإقفال

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أعلنت نقابة محترفي الحماية والسلامة في لبنان​ أنه “إزاء المتداول به بموضوع الإتجاه لاتخاذ القرار بإغلاق شامل بغية مكافحة إنتشار وباء كورونا، ومع التأكيد على حرصنا لجهة حماية صحة المواطن، عدم تأييدها لاتخاذ قرار ​الإقفال ​الكامل نظراً لما تعانيه المؤسسات والشركات التجارية الخاصة والقطاع التجاري والصناعي عمومًا من جراء الركود الإقتصادي منذ أكثر من سنة، سواء بإقفال عدد كبير من المؤسسات وبارتفاع نسبة البطالة والفقر​موازاة لتدني مستوى دخل الفرد”.

وأضافت في بيان: “القطاع الخاص إلتزم وسيلتزم دوما بكافة التدابير وشروط السلامة والوقاية المقررة من قبل لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية بفيروس كورونا”.

وتابع البيان: “نناشد المراجع المختصة الاحجام عن اتخاذ القرار بالإقفال الشامل واعتماد آلية علمية وعملية لدرء خطر انتشار وباء كورونا”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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