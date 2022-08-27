نقابة محترفي الموسيقى تحذّر: سنعمل على ردع من يعمل على تشويه صورة الفن الحقيقي

أعلنت نقابة محترفي الموسيقى، في بيان، أنها “ستعمل على ردع من يعمل على تشويه صورة الفن الحقيقي”، وقالت: “في الآونة الأخيرة شاهدنا وسمعنا بعض الفنانين يؤدون أغانيهم وفيها كلمات وعبارات لا ترتقي إلى المستوى المطلوب. إن الفن لغة وموهبة مقدسة تتيح للإنسان التعبير عن نفسه بشرط أن لا يتخطى حدود اللياقة والآداب العامة. لذا إن نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان ليس لها صلاحية بتوقيف أي فنان عن العمل بحكم القانون اللبناني المعطى لها، ولكن ستعمل ضمن صلاحياتها المحددة على ردع من يعمل على تشويه صورة الفن الحقيقي”.

وختمت: “إن الفن والفنان اللبناني كان وما زال المثال الأعلى في كافة البلاد العربية والإغتراب، لذلك نتمنى من الجميع الالتزام لما فيه مصلحة الفن والفنانين”.