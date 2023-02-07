نقابة محرري الصحافة: لأوسع استنهاض دولي من أجل إغاثة منكوبي سوريا وتركيا

أعربت نقابة محرّري الصحافة اللّبنانية، في بيان، عن حزنها “للكارثة التي ضربت كل من سوريا وتركيا من جراء الزلزال المدمّر الذي ذهب ضحيته آلاف القتلى والجرحى، فيما لا تزال أعمال البحث جارية لإنقاذ من هم عالقون تحت الانقاض والعثور على المفقودين”.

وأكدت النقابة تضامنها مع “الشعبين السوري والتركي في هذه الكارثة”، سائلةً الرحمة للضحايا البريئة والشفاء للجرحى، متمنيةً “النجاح لأعمال الإنقاذ الجارية للذين لا يزالون تحت الانقاض”، داعيةً إلى “أوسع استنهاض دولي من أجل إغاثة المنكوبين”.

واتصل نقيب المحرّرين جوزف القصيفي بنقيب الصحافيين السوريين موسى عبد النور مواسياً ومعزياً بضحايا الزلزال.

كما أجرى اتصالاً بالسفارة التركية ومنظمة تيكا للغاية نفسها.