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نقابة مزارعي التبغ في الشمال أوضحت إجراء تصنيف المزارعين

منذ ساعة واحدة
مزارعي التبغ

مزارعي التبغ

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أعلن رئيس نقابة مزارعي التبغ والتنباك في الشمال عبد الحميد محمد صقر، في بيان، أنه “تلقى العديد من الاتصالات والأسئلة من عدد من الاخوة المزارعين للإستفسار عن اجراء إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية بخصوص تصنيف المزارعين (مزارع فعلي أو مزارع غير فعلي)، وحيث أثار هذا الموضوع لدى الكثير من المزارعين هواجس وتخوفا من تأثير هذا التصنيف على الرخص، نوضح ما يلي:

1- إن هذا التصنيف ليس لديه أي تأثير على المزارعين لا من ناحية الرخص الزراعية ولا من ناحية الاسعار.

2- إن ما ينتج عن هذا التصنيف هو فقط موضوع الأدوية، إذ تقوم الإدارة بتوزيعها على المزارعين سنويا ويستفيد منها المزارع الفعلي فقط.

3- إن ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية اتخذت اجراء بتقديم المزارع الفعلي على المزارع غير الفعلي لناحية شراء المحصول من حيث المدة الزمنية فقط”.

وختم راجيا من جميع المزارعين “عدم الاستماع الى الإشاعات التي لا تقدم ولا تؤخر”.

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