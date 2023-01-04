نقابة مستخدمي وعمال مياه الجنوب: لمعالجة موضوع قبض الرواتب وفق الـ161

حيّت نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، “كل العمال والمستخدمين في المؤسسة التي تكاد تكون الوحيدة في لبنان التي قامت وما زالت بوجباتها الوظيفية والاخلاقية تجاه أهلها، ولو بالامكانات المحدودة المتوافرة، ولكن ويا للأسف رغم كل ما يعانيه العامل في هذه الظروف الصعبة نرى بعض المصارف تتعاطى بلسبية واستنسابية تجاه العامل صاحب الدخل المحدود، فتارة تقبل تحويل راتبه من خلال التعميم رقم 161 الصادر عن حاكم مصرف لبنان إلى دولار، وطورا تقول لا توجد تغطية، فتضيع الحقوق ويتآكل الراتب، وكل مصرف يغني على ليلاه، وهنا لا بد أن نشير إلى مصرفين يتعاطون بقمة السلبية مع موظفينا لا سيما Sgbl وبنك البحر المتوسط وغيرهم”.

وناشدت المؤسسة “المعنين ان يتدخلوا وإلا سوف نضطر آسفين إلى عدم القيام بأي إصلاحات او اي خدمة من مؤسستنا للفروع التي هي ضمن نطاق استثمار المؤسسة في كل مناطق الجنوب”.

وأملت أن “تتم معالجة الموضوع بما خص عمال ومستخدمي مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، حتى لا نضطر إلى اتخاذ مواقف تصعيدية”.