الخميس 4 رجب 1444 ﻫ - 26 يناير 2023 |
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نقابة مستوردي الأدوية: للإستمرار بتسليم الحدّ الأدنى من احتياجات السّوق

منذ دقيقة واحدة
الأدوية

الأدوية

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صدر عن نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان، البيان الآتي:

إنّ الارتفاع الحادّ وغير المسبوق الذي يشهده حاليًا سعر صرف العملة الأجنبية، يهدّد جميع القطاعات اللبنانيّة الحيويّة وفي طليعتها القطاع الصّحي. وهذا الوضع سيؤدّي إلى شحّ في الدّواء، ممّا يشكّل خطرًا كبيرًا على استمراريّة المؤسّسات الصّيدلانيّة والاستشفائيّة. وعليه، تواصلت النّقابة مع وزير الصّحة العامّة الدّكتور فراس الأبيض، الذي أكّد أنّه على استعداد لإصدار مؤشّر أسعار يوميّ للدّواء، بغية تأمين احتياجات المرضى وحماية المؤسّسات الصّيدلانيّة من الانهيار.

بناءً على ما تقدّم، تطلب نقابة مستوردي الأدوية من جميع المستوردين والموزّعين، الاستمرار بتسليم الحدّ الأدنى من احتياجات السّوق خلال الفترة المقبلة بما فيه مصلحة المرضى، إلى حين استقرار الوضع النقديّ من جديد.

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