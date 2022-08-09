الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
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نقابة مستوردي الأدوية: مستعدون لمتابعة الموضوع والتحقيق فيه

منذ 7 دقائق
الدواء

الدواء

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ردت نقابة مستوردي الأدوية على ما ورد في صحيفة “النهار” ضمن زاوية أسرار الآلهة وهو خبر مفاده أنّ “بعض شركات الأدوية خزّنت أدوية مدعومة منتظرةً رفع الدعم عنها، إلّا أنّه عندما تبيّن لها أنّ وزارة الصحّة لن ترفع الدعم، قامت ببيعها ولبعض هذه الأدوية فترة صلاحية لا تتعدّى الأسبوعين”.

وقالت: “تؤكّد النقابة انّه أوّلاً، من غير المنطقي أن يشتري أيّ صيدلانيّ دواءً تنتهي صلاحيته بعد أسبوعين من أيّ شركة مُستوردة. ثانياً وكذلك الأمر، من غير المنطقي أن يقوم أيّ مريض بشراء دواء تنتهي صلاحيته بعد أيّام”.

وأردفت: “ختاماً، تضع النقابة نفسها بتصرّف صحيفة “النهار” لمتابعة الموضوع والتحقيق فيه”.

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