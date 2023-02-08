الأربعاء 17 رجب 1444 ﻫ - 8 فبراير 2023 |
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نقابة مستوردي السيارات المستعملة: الرسم الجمركي 8 آلاف ليرة قبل 1 شباط

منذ 11 دقيقة
معارض السيارات

معارض السيارات

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أعلنت نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان برئاسة إيلي قزي استجابة وزير المال يوسف الخليل والأشغال العامة والنقل علي حمية وإدارة مرفا بيروت لمطالب النقابة، والمتمثلة بالنسبة لوزارة المال بإعتماد دولار جمركي بـ8 آلاف ليرة على السيارات المستعملة المستوردة والتي لديها بوالص شحن قبل 1 شباط 2023، وبالنسبة لوزارة الاشغال العامة وإدارة المرفأ بخفض الغرامات على التخزين (أرضية المرفأ) على السيارات المستوردة بنسبة 30 في المئة، خصوصاً لتلك التي لم يتم إخراجها من المرفأ بسبب الخلاف على الرسوم الجمركية، داعية المستوردين الى البدء فوراً بإخراج سياراتهم من المرفأ.

وتوجهت بالشكر لكل من الوزير الخليل وفريق عمله على الجهود التي بذلوها وعلى تعاطيهم الإيجابي مع مطلب النقابة، وكذلك للوزير حمية على إندفاعه لمساعدة القطاع وكذلك رئيس مرفأ بيروت عمر عيتاني.

وإذ اشارت الى أن إعتماد رسم جمركي بـ8 آلاف ليرة تم إعتماده نتيجة عدم التمكن من إعادة العمل بالشطور بالنسبة إلى احتساب الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة المستوردة، لأن إعادة العمل بالشطور يتطلب قراراً من مجلس الوزراء، طالبت النقابة بإلحاح بإنصاف القطاع ووضع موضوع الشطور كبند أساسي على طاولة مجلس الوزراء لإقراره في الجلسة المقبلة.

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