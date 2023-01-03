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نقابة "مستوردي السيارات المستعملة" تحمل مطالبها إلى وزير الأشغال

منذ 5 دقائق
حمية مع وفد من نقابة مستوردي السيارات المستعملة

حمية مع وفد من نقابة مستوردي السيارات المستعملة

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عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية اجتماعًا، مع وفد من نقابة مستوردي السيارات المستعملة برئاسة ايلي قزي، وتم خلال الاجتماع، البحث في أوضاع النقابة وموضوع إعفائهم من الغرامات المتعلقة بالسيارات المستعملة والمستوردة ما قبل القرار الجمركي في مرفأ بيروت.

إثر ذلك، أجرى حمية الاتصالات اللازمة مع المعنيين، مؤكداً “استعداده للنظر بإمكانية اعفائهم من الغرامات وذلك وفق الاطر القانونية المرعية الإجراء”.

بدوره، شكر الوفد حمية “على تجاوبه وانفتاحه وسرعته، وذلك ضمن الاطر القانونية”، مشيدين بـ”الإيجابية التي اتسمت بها النقاشات مع حمية، والتي وصلت إلى نتائج إيجابية على هذا الصعيد”.

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