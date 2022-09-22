الخميس 26 صفر 1444 ﻫ - 22 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نقابة مستوردي المواد الغذائية تكشف أسباب تضخم الأسعار في لبنان

منذ 9 دقائق
أسعار المواد الغذائية والوقود ارتفعت في الأسابيع الأخيرة في معظم دول العالم

أسعار المواد الغذائية والوقود ارتفعت في الأسابيع الأخيرة في معظم دول العالم

A A A
طباعة المقال

أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي بياناً اليوم أوضحت فيه أن “ما ذكره تقرير البنك الدولي الأخير عن حلول لبنان بالمرتبة الثانية عالمياً في تضخم أسعار الغذاء، يعود سببه الى إنهيار العملة الوطنية التي فقدت أكثر من 95 في المئة من قيمتها”.

واشار البيان الى أن “أسعار السلع الغذاء في لبنان هي “أرخص” من السلع المماثلة في الدول المجاورة إذا تم احتسابها على أساس الدولار”.

واكد ان “هذا الموضوع يطرح قضية في غاية الأهمية كانت النقابة قد أثارتها مراراً وتكراراً وهو الخوف من تهديد الأمن الغذائي للبنانيين من باب عدم قدرة المواطن على الحصول على الغذاء بفعل تآكل المداخيل جراء إستمرار إنهيار العملة الوطنية”.

وقالت النقابة: “إنطلاقاً من هذا الواقع المرير، تعيد النقابة مناشدتها جميع القوى السياسية والمسؤولين المعنيين، بضرورة الإسراع في تنفيذ خطة إنقاذ إقتصادي ومالي تعيد البلد الى سكة التعافي والنهوض وتلجم تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية وتعيد للعملة الوطنية قيمتها، ما يرفع القدرة الشرائية للمواطنين ويمكّنهم من الحصول على احتياجاتهم على إختلافها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير العدل هنري الخوري
    فرونتسكا تستوضح من وزير العدل حول موضوع تعيين قاضٍ رديف
    مروان حمادة
    حمادة: البيان السعودي-الأميركي الفرنسي وضع خريطة طريق
    سرايا طرابلس
    اعتصام موظفو الإدارة العامة أمام سرايا طرابلس

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الجيش اللبناني
    خبر سار للعسكريين.. المساعدة الأمريكية لدعم الأجور ستصرف بهذه الطريقة
    فوائد العنّاب للجسم غزيرة.. تعرّفوا إليها!
    هشام سليم
    وفاة الفنان هشام سليم عن عمر 62 عاما