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نقابة معلمي المدارس الخاصة دعت للمشاركة باعتصامات المناطق غداً

25 - مايو - 2021
إضراب

إضراب

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أعلن أمين عام نقابة معلمي ​المدارس الخاصة​ في ​لبنان​ ​وليد جرادي​، أنه ” بعد التدهور الكبير لليرة اللبنانية، و تآكل قيمة الرواتب والقدرة الشرائية للمعلمين ، والاذلال الذي يعانيه ​اللبنانيون​ في ​محطات المحروقات​ و​الصيدليات​ والسوبرماركت، وبغياب اي سعي جدي من قبل المسؤولين لايجاد حلول، وغياب اي مبادرة لانقاذ الوضع وتأخر تشكيل حكومة تباشر بخطة اصلاحية تعالج القضايا المالية والاقتصادية، ان ​نقابة المعلمين​ ورفضا لكل ذلك ، قررت الاضراب يوم غد الاربعاء 26 ايار 2021 .

ودعا جرادي في بيان بإسم النقابة “المعلمين للمشاركة في الاعتصامات المقررة في المناطق بدعوة من ​الاتحاد العمالي العام​ و​هيئة التنسيق النقابية​”، لافتاً الى انه سيكون للنقابة تحركات مستقبلية متتالية اشد ايلاما تعلن عنها في حينها”.

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